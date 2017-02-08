Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пройдет первый открытый турнир по историко-традиционной стрельбе из лука «Индейская стрела». Мероприятие, в котором смогут принять участие все желающие старше 10 лет, состоится 25 февраля, с 10:00 до 16:00, в тире спорткомплекса «Динамо», сообщают организаторы.

На соревнования пригласили военно-исторические и реконструкторские клубы Ижевска, Глазова, Пермского края, Кировской области.

«Каждый участник будет поражать цели на скорость, «охотиться» на макеты животных, уничтожать «злого духа», который, конечно же, постарается запутать стрелка», - говорится в сообщении.

Все зарегистрированные участники получат стилизованное тотемное украшение с мотивами коренных народов американских континентов. Также для всех конкурсантов, болельщиков и их сопровождающих будет работать инсталляция картин ижевского художника Ивана Соболева в стиле народов Южной и Северной Америки.

Все желающие смогут сфотографироваться со шкурами североамериканского койота, канадского полярного волка, познакомиться с луками разных эпох и одеждой и украшениями Руси и Европы 14-16 веков.

Также будут работать мастер-классы, где научат обращению с лучным инвентарем и подготовят к участию в турнире.

План мероприятия:

- 10:00 - 11:00 – встреча и регистрация участников и гостей турнира;

- 11:00 - 11:30 – инструктаж по технике безопасности и официальная пристрелка;

- 11:30 - 15:30 - состязания;

- 15:30 - 16:00 - официальное закрытие турнира, награждение участников.