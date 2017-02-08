Ижевск. Удмуртия. Профилактическая акция «Детское кресло» пройдет в Удмуртии. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, продлится она до 16 февраля.

«Мероприятие «Детское автокресло» направлено на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров, пресечение нарушений требований правил дорожного движения, предъявляемых к перевозке детей, а также на популяризацию использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств», - говорится в сообщении ведомства.

Контроль усилят около школ, детских садов и поликлиник.