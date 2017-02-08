Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пройдет очередная акция по раздельному сбору мусора «Разделяйка». На это раз ее запланировали на воскресенье, 12 февраля, сообщают организаторы в группе «ВКонтакте».

Принести и сдать можно макулатуру, ПЭТ-бутылки, пластиковую упаковку от бытовой химии, стеклянные банки и бутылки, полиэтиленовые пакеты и пленку, неисправную электронику и мелкую бытовую технику, старые батарейки.

Все вторсырье должно быть чистым и сухим.

«Нужно вытряхнуть крошки из пакетов и коробок, ополоснуть бутылки от напитков водой и дать высохнуть, пакеты и банки от молочной продукции помыть и высушить», - говорится в сообщении.

Акция пройдет между ледовым дворцом «Ижсталь» и первым корпусом Удмуртского госуниверситета с 13:00 до 15:00.