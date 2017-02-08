Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, на дворе среда, 8 февраля. Синоптики Гидрометцентра Удмуртии обещают жителям республики очередной морозный день. Днем столбик термометра будет на отметке в -16, -21 градус Цельсия, а ночью опустится до -25, -27 градусов. Остается пить горячие чай и кофе и развлекать себя пролистыванием ленты новостей на смартфоне, тем более что онлайн СМИ приготовили для своих читателей много интересной и полезной информации.

Журналисты «Комсомольской правды» в Ижевске попросили нескольких депутатов Гордумы Ижевска объяснить смену руководства муниципального управления благоустройства и транспорта с Сергея Кабанова на Алексея Красноперова. По мнению парламентария Альфреда Зинатуллина руководство города решилось на смену управленца из-за претензий ижевчан к работе структурного подразделения ижевской администрации.

«Вовремя не убирали снег с крыш, с дорог… были и другие нарушения. Возможно, в свое время стоило брать на эту должность более активного человека. А Кабанов, на мой взгляд, хорош, как исполнитель, а не как руководитель. Наверное, поэтому он и остался в структуре», - считает депутат муниципального парламента.

До поступления на муниципальную службу Алексей Красноперов руководил фирмой «Ижклиниг», которая, в частности, занималась уборкой снега на центральной площади Ижевска, а также работала над благоустройством центрального района города.

Информационное агентство «Удмуртия» рассказало о шести самых интересных фактах об удмуртских пельменях. Например, самым пельменным районом республики оказался Игринский. Здесь даже начали строить резиденцию Пельняня. А в деревне Ныши-Какси Можгинского района проводилась пикантная свадебная забава под названием «отпевание пельменя».

С помощью этого блюда подружки невесты отмечали ее прощание с невинностью во время первой брачной ночи. Утром дамы варили пельмени, после чего закрывали невесту в амбаре и начинали кушать возле его двери. Процесс сопровождался песнями и непристойными шутками по поводу того, чем занимались новобрачные прошедшей ночью.

07.02.2017 Чудак бегает по ул. Удмуртская перед машинами (Ижевск)

Полная и безговорочная анатомия пельменя в материале информационного агентства «Сусанин»

Анатомия пельменя

Инспекторы дорожной полиции выясняют обстоятельства инцидента на улице Удмуртской в Ижевске, где на проезжей части бегал молодой человек и бросался под проезжающие автомобили. Об этом пишет портал «Ижлайф».

«Нам известно об этом факте, ситуация под контролем», – рассказал журналистам сайта начальник 1 отдела управления ГИБДД МВД по Удмуртии Вениамин Вычужанин.

Технари бросили вызов гуманитариям. Гостелерадиокомпания «Удмуртия» показала сюжет о всероссийской физико-технической контрольной под названием «Выходи решать», которую проводят по аналогии с «Тотальным диктантом». В контрольной работе 15 заданий по трем дисциплинам – физика, математика и информатика. Свои знания можно проверить сразу по трем предметам, либо выбрать один из них. Интеллектуальное мероприятие пройдет 12 февраля.

Всероссийская физико-техническая контрольная "Выходи решать" бросает вызов "Тотальному диктанту"

В обзоре использованы материалы: izh.kp.ru, izhlife.ru, udmtv.ru, udmurt.media.