Петрозаводск. Карелия. Главу Карелии Александра Худилайнена планируется отправить в отставку. Как сообщает Интерфакс, об этом написали Ведомости со ссылкой на два близких к Кремлю источника.

«В качестве кандидата на замену рассматривается уроженец Петрозаводска, руководитель Рослесхоза, 40-летний Иван Валентик», - цитирует издание.

Депутат заксобрания Карелии, председатель «Яблока» Эмилия Слабунова в свою очередь сообщила изданию, что разговоры о Валентике были в ноябре-декабре, но потом стали называть других кандидатов - в частности, начальника карельского управления ФССП Андрея Галямова. Также, по ее словам, были и предположения, что новым губернатором назначат человека, близкого к одной из финансово-промышленных групп, имеющей интересы в лесной отрасли.

Напомним, во вторник, 7 февраля, Владимир Путин принял отставку главы Бурятии Вячеслава Наговицына (он занимал этот пост почти 10 лет), назначив на его место (в статусе врио) замминистра транспорта, 40-летнего Алексея Цыденова. Это вторая подряд губернаторская отставка на этой неделе: в понедельник сменился руководитель в Пермском крае.