Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 7 детских садов и две школы закрыли на карантин по гриппу. Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Удмуртии, за прошлую неделю в республике заболели ОРВИ более 7 тыс. человек.

Специалисты отметили, что эпидемическое неблагополучие с превышением сезонных показателей зарегистрировали на территории Вавожского, Граховского, Дебесского, Игринского, Кезского, Красногорского и Сарапульского районов.

Всего за неделю врачи выявили 167 случаев гриппа.

«Заболеваемость гриппом регистрируется в 14 районах и во всех городах республики», - говорится в сообщении регионального Роспотребнадзора.

Помимо двух закрытых школ и семи детских садов, учебный процесс приостановили в 57 группах и в школьных 77 классах.