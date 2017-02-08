Анкара. Турция. 4 464 государственных служащих лишились должностей после попытки переворота в Турции. Как пишет Росбалт, соответствующий указ подписал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

В документе говорится, что работу потеряли более 2,5 тыс сотрудников министерства образования, большинство из них – учителя. Также уволены 330 сотрудников университетов. В полиции и жандармерии должности лишились в общей сложности 1310 чиновников. Увольнения также затронули избирательную комиссии, государственный телеканал TRT, министерство по делам ЕС, МИД и другие ведомства.

Напомним, в результате введения в Турции чрезвычайного положения после попытки военного путча в июле 2016 года президент может править при помощи декретов, которые имеют силу законов и только задним числом должны утверждаться парламентом.

Ранее сообщалось, что в связи с попыткой переворота более 40 тыс. человек заключены под стражу, почти 100 тыс. госслужащих были уволены.