Ижевск. Удмуртия. В Ижевске к микрорайону «Столичный» проведут блокировочную перемычку, которая позволит обеспечить жителей стабильной подачей тепла. Об этом на общественном совете по ЖКХ рассказал заместитель главы администрации Ижевска по жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Задорожный.

«Предварительная стоимость проекта 200 млн рублей, которые в этом году выделила компания ПАО «Т Плюс», уже приступила к проектированию, будет строить и обязана запустить в этом году, с тем чтобы в отопительный сезон следующий мы подошли со стабильными параметрами», - отметил Задорожный.

Эти деньги компания ПАО «Т Плюс» выделила дополнительно – сверх концессии. Протяженность перемычки будет порядка 1 км.

«Мы однозначно жителей «Столичного» района не оставим без отопления», - отметил глава Ижевска Юрий Тюрин.

По его словам, ориентировочным сроком ввода данной магистрали является ноябрь 2017 года.

Кроме того, глава города рассказал о том, что реализация концессионного соглашения находится под контролем.

«Сегодня контроль над концессионным соглашением налажен. Сегодня юридически контроль весь обеспечен, все прописано, каждый шаг, каждая труба прописана до 2032 года», - сказал глава Ижевска.

По словам Тюрина, сначала по концессии будут меняться самые старые трубу, затем аварийные.

В своем выступлении начальник управления ЖКХ администрации Ижевска Сергей Чернышев отметил, что количество повреждений на теплосетях по данным на 5 февраля 2017 года в Ижевске сократилось на 20%.

«По состоянию на 5 февраля, за аналогичный период количество повреждений было в прошлом году 1 183, сейчас составляет 863», - отметил Чернышев.

В межотопительный период 2017 года в рамках концессии запланирован ремонт 15,6 км квартальных сетей. Также предусмотрена полная реконструкция 11 ЦТП, модернизация 17 котельных.

Напомним, что концессионное соглашение в отношение объектов теплоснабжения было подписано 19 декабря. Оно предусматривает финансирование реконструкции более 259 км теплосетей – это не менее 500 млн рублей ежегодно в течение всего периода действия договора – до 31 декабря 2032 года.