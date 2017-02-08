Ижевск. Удмуртия. «Ижсталь» проведет заключительный выездной матч регулярно чемпионата Высшей хоккейной лиги сезона 2016/17 года. «Сталеварам» будет противостоять альметьевский «Нефтяник».

На данный момент клуб из столицы Удмуртии располагается на 17 месте. В активе команды 68 очков. В свою очередь «Нефтяник» после 45 игр набрал 76 очков – это 11-й показатель в лиге.

Для того, чтобы продолжить борьбу за кубок Братины подопечным Сергея Душкина необходимо попадать в топ-16 команд по результатам регулярки.

Как рассказал корреспонденту «Сусанина» один из активных болельщиков «Ижстали», на выездную встречу для поддержки команды отправится порядка 35 человек.

Заключительные матчи «сталевары» проведут на домашнем льду. 14 февраля в Ижевске состоится камское дерби, в котором клуб с берегов Ижа сразится с «Торосом», а 17 февраля «сталевары» примут «Дизель».

Отметим, что букмекеры в этом противостоянии отдают предпочтение «Нефтянику».

Встреча состоится в среду, 8 февраля, в 19:30.