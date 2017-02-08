Красноярск. Красноярский край. Сайт, на котором можно было заказать убийство, запретили в Красноярске. Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Красноярского края, такое решение вынес суд.

«На сайте рекламируется способ совершения действий, подпадающих под признаки уголовно-наказуемого преступления, предусмотренного ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. При этом вход на страницы сайта свободный, не требует предварительной регистрации и пароля, ознакомиться с их содержанием может любой интернет-пользователь», - отмечается в сообщении надзорного органа.