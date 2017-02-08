Донецк. Украина. Командир батальона «Сомали» Михаил «Гиви» Толстых погиб в результате теракта в самопровозглашенной Донецкой народной республике. Как сообщает Газета, об этом рассказали в оперативном командовании ДНР.

«Сегодня в 06.12 мск в результате террористического акта погиб герой ДНР, командир батальона «Сомали», полковник Михаил Толстых, известный как «Гиви», — цитирует издание слова представителя командования ДНР.

По его словам, в данный момент на месте происшествия работает следственная группа.