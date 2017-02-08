Ижевск. Удмуртия. Резиденция Деда Мороза и фонтан «Ромео и Джульетты» могут появиться в Ижевске в рамках программы развития парков города. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртии.

По словам гендиректора АО «Летний сад имени Максима Горького» Андрея Самуськова, разработана программа развития парка имени Горького и Кирова под названием «2 000 000 друзей!».

Планируется, что в Летнем саду установят современное 50-метровое колесо обозрения, тематические комплексы аркадных аттракционов «Сказки», бесплатные детские игровые зоны, оборудование в парке центральной лестницы с пандусом для маломобильных групп населения, 5-метровый фонтанный комплекс «Ромео и Джульетта» на Аллее молодоженов. Все это может появиться уже в 2017 году.

Кроме того, в парке заменят асфальтовое покрытие и брусчатку, установят системы автополива, озеленение парка, обустройство освещения, реставрация исторического ограждения со стороны улицы Максима Горького с оборудованием светодиодной подсветки.

В Парке имени Кирова также планируется внедрить автоматизированную систему посещения, которая уже установлена в Летнем саду, установить современный веревочный парк с трассой для людей с ограниченными физическими возможностями, организовать бесплатную игровую зону для детей, зоны отдыха вблизи Ижевского пруда. К декабрю 2017 года в парке может появиться резиденция Деда Мороза и постоянно действующая ярмарка выходного дня. Продолжится развитие Аллеи Победы, установка новых образцов военной техники. Сюда же перенесут из Летнего сада и модернизируют 25-метровое колесо обозрения.

Общая сумма расходов по программе развития двух парков может составить 224,1 млн рублей за счет собственных доходов и привлечения инвестиционных средств.