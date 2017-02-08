Москва. Федеральная антимонопольная служба разработала новую президентскую директиву о плане развития конкуренции на два ближайших года. По данным Svopi, проект уже прошел согласование в ведомствах, которые внесли свои предложения.

Одна из основных идей указа – постепенное уменьшение государственного участия в экономике. План предусматривает запрет для госпредприятий и муниципальных компаний скупать новые активы. Запрет ограничивает приобретение активов – и напрямую, и через дочерние структуры.

Новый документ содержит указание создать в госкомпаниях программы для отчуждения профильных активов, с учетом успешности/неуспешности каждого конкретного предприятия. Дополнительно предлагается запрет на организацию унитарных предприятий на конкурентных рынках, а через год и вовсе ликвидировать эту устаревшую форму. Принимаемые меры должны оздоровить ситуацию в сфере конкуренции в экономике России.