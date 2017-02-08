Ижевск. Удмуртия. Более 6 млн выделят Удмуртии на подготовку спортивного резерва для сборных команд России. Как сообщает пресс-служба главы и республиканского правительства, еще 6,8 млн в процесс вложат из регионального бюджета.

«В соответствии с договором Удмуртия получит из федеральной казны 6,1 млн рублей. Сумма софинансирования за счёт средств бюджета Удмуртской Республики составит 6,8 млн рублей», - говорится в сообщении.

Как сообщил первый заместитель министра по физической культуре, спорту и молодёжной политике Удмуртии Павел Вечтомов, субсидия будет направлена на развитие видов спорта, включённых в перечень базовых видов спорта для региона. Это биатлон, лыжные гонки, велоспорт-маунтинбайк, велоспорт-шоссе, лёгкая атлетика, плавание, пулевая стрельба, футбол, фигурное катание, хоккей и сноуборд.

Также деньги могут потратить на проведение тренировок по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, обеспечение питания и проживания спортсменов при проведении первенств России, повышение квалификации и переподготовку специалистов в сфере физической культуры и спорта, приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки.