Ижевск. Удмуртия. Директор строительной фирмы ООО «Кама Строй» предстанет перед судом за невыплату заработной платы работникам. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии, общая сумма задолженности составила 431 тыс. рублей.

Следствие установило, что «Кама Строй» выполняла строительно-монтажные работы по обустройству нефтегазовых месторождений, и с июля 2014 года по июнь 2016 года директор не выплачивал зарплату 7 сотрудникам.

Обвиняемый полностью возместил причиненный потерпевшим ущерб, однако свою вину не признал. Вместе с тем, следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело по части 2 статьи 145.1 («Невыплата заработной платы») направлено в суд.

За совершенное преступление предусмотрено наказание до трех лет лишения свободы.