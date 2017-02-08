Ижевск. Удмуртия. 208 судебных решений о выдворении иностранцев из Удмуртии за пределы России вынесли в 2016 году в республике. Как сообщил журналистам на пресс-конференции в среду, 8 февраля, начальник регионального управления МВД по вопросам миграции Константин Дубровин, рост по сравнению с показателями прошлого года составил более 20%.

«Также за отчетный период у нас вынесено 208 судебных решений об административном выдворении за пределы Российской Федерации. Рост по сравнению с прошлым годом более 20%», - сказал Дубовин.

Из 208, 110 решений суда – о принудительном выдворении. Депортировали в 2016 году из Удмуртии 19 человек.

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Выдворение – вид административного наказания в отношении иностранных граждан за совершение административных правонарушений. Его суть в принудительной и контролируемой высылке за пределы России.

Понятие отличается от депортации тем, что депортацию применяют в случаях утраты и прекращения у иностранца законного основания для пребывания на территории России. При этом депортация не несет правовых последствий, а выдворение ограничивает въезд в страну на определенный срок.