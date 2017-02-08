Тетеревино. Белгородская область. 10-летняя белгородская школьница вытащила пятерых малышей из горящего дома. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России, девочка спасла младших братьев и сестер, едва не погибнув.

Инцидент произошел в селе Тетеревино. Семья девочки жила в доме, который отапливался печью.

«2 февраля 2017 года около 16 часов мама, поручив старшей дочери Юле присмотреть за детьми, отправилась за дровами в ближайшую лесополосу», - отмечается в сообщении.

Все дети играли в комнате. В какой-то момент один из мальчиков ушел на кухню, где увидел охватившее помещение пламя.

«Младшие братья и сестры стали прятаться под кровати и шкафы, пытаясь укрыться от дыма. Юля схватила стоявшую неподалеку баклажку с водой и попыталась затушить огонь. Но все усилия оказались напрасны: пламя было слишком сильным, и к этому времени уже перегородило выход из дома», - рассказывают спасатели.

Девочке удалось собрать малышей, после чего она разбила окно в комнате. Выбросив на улицу одеяло и куртку, школьница помогала младшим выбираться на улицу. Вскоре ей на помощь подоспел сосед. Девочка передала ему через окно полуторагодовалого брата и сестренку 3 лет, а затем потеряла сознание, но вскоре очнулась и смогла подняться и протянуть в окно руки. Сосед вытащил девочку и забрал вместе со остальными детьми к себе домой.

Школьнице понадобилась помощь врачей, но сейчас её жизни и здоровью ничего не угрожает.

Огонь полностью уничтожил дом семьи, а также мебель, вещи и документы, находившиеся в нем. По предварительным данным, причиной возгорания мог стать аварийный режим работы электрической проводки.