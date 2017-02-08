Ижевск. Удмуртия. Сюжет о скандальном видео с участием инспектора ГИБДД Удмуртии показали на НТВ. О происшествии, произошедшем на трассе Воткинск-Ижевск 4 января 2017 года, рассказали в программе «Первая передача».

"Первая передача". Выпуск от 5 февраля 2017 года

Авторы сюжета показали, как инспектора Ломаева, который в тот день наставил табельное оружие на таксиста, так и самого водителя. Второго федеральный канал представил в роли «маленького таксиста». Также корреспонденты умолчали о том, что автовладелец за год 25 раз нарушил правила дорожного движения и четыре раза превышал скорость более чем на 60 км в час. Также молодой человек в тот день перевозил людей без необходимой лицензии. Об этом ранее заявил глава регионального ГИБДД Александр Коробейников.

Инспектор Ломаев в свою очередь объяснил свои действия неадекватным поведением таксиста, который пытался что-то найти под сиденьем.

«Я почувствовал угрозу, когда рука пошла под сиденье. Он начал нервничать и копошиться в машине», - рассказал Ломаев в эфире федерального телеканала.

Воткинск - Ижевск, не предъявил водительские права!!!

Напомним, после проверки следователи не нашли преступления в действиях полицейского. Материалы по инциденту рассматривали сотрудники воткинского межрайонного следственного отдела Следственного комитета России по Удмуртии.