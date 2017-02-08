США. Ученые Массачусетского университета пришли к выводу, что любовь к селфи свидетельствует о сексуальной неудовлетворенности. Исследователи провели анализ 220 тыс. блогов, пишет Мир24.

Блогеры, чьи страницы использовались в исследовании, получили анкеты. Ученые сравнили их ответы и сделали выводы о сексуальной жизни участников эксперимента.

Оказалось, что селфи часто становится симптомом проблем в личной жизни. В то же время люди, увлекающиеся пейзажами, в основном удовлетворены интимной стороной своей жизни.

«Чемпионом мира» по селфи считается американский певец Донни Уолберг. В октябре прошлого года он за три минуты сделал 122 своих снимка. Это факт был занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Для скоростных селфи рекордсмен решил воспользоваться обычной камерой, а не смартфоном.