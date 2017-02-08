Ижевск. Удмуртия. В Ижевске проходит акция «Международный день дарения книг». Как сообщает пресс-служба Ижевской епархии, продлится она до 10 февраля 2017 года.

В это время в приходах Ижевской и Удмуртской епархии собирают книги, газеты и журналы, чтобы потом подарить их бездомным, находящим приют в «Теплом крове».

Принести книги можно в:

- храм Василия Великого в Хохряках;

- собор Святой Троицы в Ижевске;

- кафедральный собор Александра Невского;

- Свято-Михайловском собор;

- храм Иверской иконы Божией Матери;

- храм Серафима Саровского;

- храм Царственных Мученников Ижевска.

«В настоящее время благодаря общим усилиям уже собрано немало книг, газет и журналов. Однако акция все еще продолжается, поэтому ожидаем поступления новых печатных изданий», - говорится в сообщении.

Вручение книг бездомным пройдет 13 февраля в 20:00 в «Комплексном центре помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации «Теплый кров», который находится по адресу Ключевой поселок, 77.