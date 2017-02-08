Йошкар-Ола. Марий Эл. Ситуацию с отопительным сезоном в Марий Эл назвали критической. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента России в Поволжье Михаила Бабича.

В связи со сложившейся ситуацией совещание в регионе провел заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Андрей Чибис.

«Марий Эл оказалась на грани срыва осенне-зимнего периода – в регионе зафиксированы многочисленные нарушения подготовки и прохождения отопительного цикла», - отметил он.

В ходе проверки выяснилось, что запаса топлива, оставшегося в котельных республики, хватит только на несколько дней.

После выявленных нарушений была разработана «дорожная карта» по устранению имеющихся нарушений и подготовке к предстоящему отопительному сезону 2017-2018 годов. На указанные цели необходимо изыскать 1,3 млрд. рублей.