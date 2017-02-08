Ижевск. Удмуртия. Подготовка к шестому «Большому удмуртскому диктанту» началась в Удмуртии. Об этом сообщает ТРК «Моя Удмуртия».

В этом году желающие участвовать в акции могут написать диктант в УдГУ, в офисе республиканского союза журналистов (Пастухова, 13). Также, как и в предыдущие годы, текст диктанта прочитают в прямом эфире радио «Моя Удмуртия».

Автором текста, который будет посвящен году экологии в России, станет детский писатель, доктор биологических наук, профессор кафедры экологии и природопользования УдГУ Виктор Туганаев.

Ранее тексты для «Большого удмуртского диктанта» писали прозаик, главный редактор журнала «Кизили» Ульфат Бадретдинов, народный писатель Удмуртии Вячеслав Ар-Серги, удмуртский поэт и прозаик Сергей Матвеев, журналист и публицист Георгий Грязев и народный писатель УР Василий Ванюшев.

Все участники получат сертификаты, а самые грамотные памятные подарки и призы.

Акция состоится 8 апреля