Ижевск. Удмуртия. Суд в Ижевске рассматривает дела двух сотрудников администрации Первомайского района Ижевска, которые были задержаны одновременно с директором «Единой УК» Рауфом Кутдузовым. Об этом корреспонденту информагентства «Сусанин» рассказали в пресс-службе Первомайского суда.

Установлено, что подсудимые являлись членами административной комиссии, которая рассматривала протоколы о нарушениях управляющих компаний Ижевска. Следствие предполагает, что в августе 2015 года они получили взятку от представителей «Городской УК».

Возбуждены уголовные дела пункты «а» и «в» части 5 статьи 290 уголовного кодекса России («Получение взятки»).

Подозреваемые находятся под домашним арестом.

Напомним, что руководителя «Единой УК» Рауфа Кутдузова задержали в Ижевске в мае 2016 года. Позже стало известно, что его обвинили в совершении тяжкого преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления – дача взятки в виде денег должностному лицу через посредника за общее покровительство и попустительство по службе за совершение заведомо незаконного бездействия в крупном размере (пункт «б» части 4 статьи 291 УК России – прим. ред.).

В декабре 2016 года под домашним арестом оказался сын Кутдузова Наиль. Директора «Городской управляющей компании» подозревают в совершении преступления связанного с присвоением и растратой чужого имущества в особо крупном размере.