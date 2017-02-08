Ижевск. Удмуртия. За 2016 год в Удмуртии нашли 120 без вести пропавших людей. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, всего в регионе за 12 месяцев пропадали 518 человек.

«За 12 месяцев 2016 года на территории республики органами внутренних дел разыскивалось 518 пропавших без вести граждан (в 2015 году – 561), из них 8 человек пропало без вести и объявлено в розыск в 2017 году», - говорится в сообщении надзорного ведомства.

В ведомстве отмечают, что одной из основных составляющих эффективности розыска является быстрая подача заявления в полицию родственниками пропавшего.

Так, 5 февраля 2017 года к правоохранителям обратилась жительница деревни Мещеряки Завьяловского района с заявлением об исчезновении 14-летней дочери.

«Принятыми органами полиции мерами в течение нескольких часов с момента подачи заявления девочка была обнаружена и передана родителям», - уточнили в прокуратуре.