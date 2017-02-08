Киров. Кировская область. Алексея Навального и Петра Офицерова признали виновными в хищениях по делу «Кировлеса». Как пишут Известия, такой вердикт вынес в среду, 8 февраля, Ленинский суд Кирова.

-Ну ты сумочку-то на всякий случай возьми, - сказали мои адвокаты и они, конечно, правы. Нет ничего глупее, чем понадеяться на авось и оказаться в СИЗО без вещей. Потом будешь месяц передачу со спортивными штанами и носками выцарапывать из администрации. Ну а Юля у меня уже стала профи по быстрому сбору сумки в соответствии с инструкцией "Что можно туда взять". #thuglife #приговор #mylifestyle #гражданин_пройдемте

Прокуратура попросила для Навального и Офицерова условные сроки наказания — пять лет и четыре года соответственно.

Напомним, что в июле 2013 года Навальный и Офицеров были осуждены за хищения на госпредприятии «Кировлес» и приговорены к пяти и четырем годам лишения свободы соответственно. Позднее реальный срок был изменен на условный.

В 2016 году Верховный суд России отменил приговор. Повторное рассмотрение дела началось в Кирове в декабре минувшего года.