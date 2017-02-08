Ижевск. Удмуртия. Октябрьский районный суд Ижевска продлил на 2 месяца срок домашнего ареста заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Александра Соловьева. Об этом корреспонденту информационного агентства «Сусанин» рассказали в пресс-службе суда.

Соловьев будет находится под домашним арестом по 7 апреля 2017 года.

Напомним, что чиновника задержали 14 октября 2016 года. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК России («Превышение должностных полномочий»). Позже суд принял решение о заключении Александра Соловьева под стражу на домашний арест.