Ижевск. Удмуртия. Удмуртия вошла в число регионов России, чьи жители живут в условиях относительной свободы интернета. В список вошли еще 19 субъектов страны, сообщается в неправительственном докладе межрегиональной ассоциации правозащитных общественных объединений «АГОРА» «Свобода интернета 2016: на военном положении».

Это Адыгея, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Мордовия, Тыва, Якутия, Камчатский край, Белгородская, Вологодская, Калининградская, Кировская, Томская, Пензенская, Магаданская, Амурская области, Ненецкий и Чукотский автономные округа и Еврейская автономная область. Во всех этих регионах проживают около 13,6 млн человек.

«В прошедшем году мы наблюдали значительное усиление давления по всем направлениям. В 2016 году в 30 субъектах Федерации, а также в Крыму, пользователи столкнулись с серьезным давлением. Среди них – наиболее густонаселенные регионы страны с общим числом жителей более 82 млн человек», - говорится в сообщении.

Ухудшилась ситуация в Северной Осетии, Хакасии, Марий Эл, Чувашии, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Костромской, Курганской, Ленинградской, Мурманской, Нижегородской, Новосибирской, Оренбургский, Свердловской, Тверской, Тюменской областях, Пермском крае.

В 30 субъектах пользователи столкнулись с серьезным давлением. В их числе самые густонаселённые регионы с общим числом населения более 82 млн человек.

«В этих регионах либо резко увеличилось общее число отдельных ограничений, либо отмечены случаи насилия или приговоры к реальному лишению свободы за онлайн-активность», - уточняется в сообщении.

В целом Россия в рейтинге свободы интернета среди 65 стран заняла 52 позицию.