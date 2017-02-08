Донецк. Украина. Подозреваемого в убийстве командира батальона «Сомали» Михаила «Гиви» Толстых назвали в самопровозглашенной Донецкой народной республике. Как пишет Взгляд, представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин заявил, что в совершении теракта подозревается, в том числе, советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк.

У ДНР, якобы, есть косвенные доказательства причастности украинских спецслужб к убийству комбата.

«Не исключаем причастность к данному теракту советника министра внутренних дел Украины (Зоряна) Шкиряка», - заявил Басурин.

Командир батальона донецких ополченцев «Сомали» Михаил Толстых погиб в среду в результате выстрела из реактивного огнемета «Шмель», произведенного по штабу ополченцев. В ДНР обвинили в убийстве Гиви украинские спецслужбы.