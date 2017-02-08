Завьялово. Удмуртия. Суд приговорил адвоката из Удмуртии к 4 годам лишения свободы за передачу наркотиков заключенному в одном из исправительных учреждений. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртской Республики.

Суд установил, что в феврале 2016 года подсудимый, являясь адвокатом одной из коллегий адвокатской палаты Удмуртии, получил доступ к одному из осужденных.

Пройдя контрольно-пропускной пункт охраны и личный досмотр, мужчина пошел в адвокатский кабинет. При себе у него была марихуана, которую он при личной беседе передал заключенному. В тот же день наркотическое средство в значительном размере было обнаружено и изъято у осужденного.

61-летний адвокат будет отбывать наказание в исправительной колонии строго режима.