Вашингтон. США. В США предложили требовать пароли от аккаунтов в соцсетях у въезжающих в страну. Как пишет НТВ, с такой инициативой выступил министр внутренней безопасности США Джон Келли.

Он считает необходимым проверять, что делают в Интернете желающие получить американскую визу. По словам министра, для этого заявителей могут обязать предоставлять пароли от своих аккаунтов в соцсетях. Эта мера прежде всего коснется граждан семи стран, которым ограничили въезд в США по миграционному указу президента Дональда Трампа.

Келли также отметил, что в том случае, если заявители откажутся от сотрудничества, они не получат права въехать в США. При этом Келли подчеркнул, что пока никаких решений по этому вопросу не принято, передает BBC.

Напомним, ранее Трамп подписал указ, который ограничил прием беженцев, а также на 90 дней запретил въезд в США гражданам Ирака, Ирана, Йемена, Сирии, Ливии, Сомали и Судана. Свое решение президент США объяснил борьбой с террористической угрозой. Однако суд Сиэтла (штат Вашингтон) ввел временный запрет на выполнение указа Трампа.