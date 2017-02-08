Москва. Кремль назвал недопустимыми угрозы анонимных экстремистов в адрес режиссера фильма «Матильда» Алексея Учителя. Как пишет Газета, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, Учитель действительно подвергается нападкам со стороны организации, называющей себя «Христианское государство – Святая Русь».

«Мы специально проконсультировались: в Минюсте такая организация не зарегистрирована. То есть, по сути, речь идет об угрозах со стороны анонимных экстремистов», – заявил пресс-секретарь главы государства. Песков добавил, что подобные действия совершенно недопустимы.

«Сам президент говорит, что никто не может запретить свободно мыслить и открыто высказывать свою позицию — это слова нашего президента», – сказал Песков.

Ранее Учитель направил в Генеральную прокуратуру два заявления, в которых попросил генпрокурора Юрия Чайку о защите съемочного коллектива еще не вышедшего в прокат фильма «Матильда».