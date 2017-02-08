Ижевск. Удмуртия. Верховный суд Удмуртии не удовлетворил жалобу завода «Ижсталь», который хотел обжаловать решение о штрафе в 1,5 млн рублей за сброс сточных вод в реку Иж. Об этом сообщает прокуратура Удмуртии.

Напомним, что Ленинский районный суд Ижевска оштрафовал ОАО «Ижсталь» за сброс сточных вод с превышением концентрации загрязняющих веществ в реку. Локальные очистные сооружения, которые установлены на предприятии, предназначены только для частичного отстаивания взвешенных веществ и нефтепродуктов.

Позже «Ижсталь» заявил, что обжалует решение суда.