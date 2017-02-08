Ижевск. Удмуртия. X открытого конкурс снежных фигур «Белый фестиваль» пройдет в Ижевске. Как сообщает пресс-служба администрации города, мероприятие состоится 18 февраля.
План конкурсного дня:
08:00 – 09:00 – регистрация команд-участников, жеребьевка, выдача реквизита;
09:00 – 13:00 – начало работы, создание снежных фигур;
13:00 – 13:20 – торжественное открытие фестиваля;
13:20 – 15:20 – презентация снежных фигур, подведение итогов;
16:00 – 16:30 – церемония награждения.
Место проведения - парк Космонавтов (улица Воткинское шоссе, 118).