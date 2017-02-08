Москва. Президент России Владимир Путин заявил о неизбежности прекрасного будущего страны. Как пишет Life, об этом российский лидер сказал на награждении молодых учёных в Кремле.

Он отметил, что лауреаты президентской премии в области науки и инноваций произвели на него приятное впечатление.

«Когда я слушал выступление лауреатов, я любовался, как и что они говорили! Мне в голову пришла простая и хорошая мысль: фундаментальные основы, на которых стоит наша страна, имеют настолько глубокие прочные корни, что её прекрасное будущее неизбежно!» - цитирует издание слова Путина.