Ижевск. Удмуртия. Замминистра транспорта Удмуртии Александр Соловьев останется под домашним арестом еще на 2 месяца. Срок продлили до 7 апреля 2017 года. Такое решение вынес октябрьский районный суд Ижевска. Соловьева подозревают в превышении должностных полномочий.

Удмуртия в минуту 8 февраля 2017

Рост дел:

208 судебных решений о выдворении иностранцев из Удмуртии за пределы России вынесли в 2016 году в республике. Как сообщил журналистам на пресс-конференции в среду, 8 февраля, начальник регионального управления МВД по вопросам миграции Константин Дубровин, рост по сравнению с показателями прошлого года составил более 20%.

Коммунальная история:

В Ижевске двое чиновников предстали перед судом по делу Рауфа Кутдузова. Их обвиняют в получении взятки. Подозреваемые находятся под домашним арестом. подсудимые являлись членами административной комиссии

История болезни:

В Удмуртии две школы и семь детских садов закрыли на карантин по гриппу. Заболевание выявили во всех городах и 14 районах республики. Также более 7 тысяч человек на прошлой неделе заболели ОРВИ.

На федеральном:

Сюжет о скандальном видео с участием инспектора ГИБДД Удмуртии показали на НТВ. Он вошел в программу «Первая передача». Напомним, случай произошел 4 февраля на трассе Ижевск-Воткинск.

Поиск пропавших:

В 2016 году в Удмуртии нашли 120 без вести пропавших людей. За 12 месяцев на территории региона разыскивалось 518 потерявшихся человек. За год этот показатель уменьшился на 43 человека.