Ижевск. Удмуртия. Арбитражный суд Удмуртии принял решение о прекращении дела о банкротстве строительной компании ФГУП «Главное управление специального строительства по территории Урала при Федеральном агентстве специального строительства». Об этом сообщает корреспондент информагентства «Сусанин» из зала суда.

Судя пояснил, что все требования истца, были удовлетворены ответчиком.

Напомним, что заявление о признании банкротом регионального подразделения Спецстроя России подала «ОзерскМонолит». Истец заявил, что компания отказалась оплачивать долг за поставленные бетонорастворные смеси на общую сумму 21,892 млн рублей. Из этой суммы ответчик оплатил лишь 15,561 млн рублей.

Представитель ответчика Оксана Скобцева на слушании, 8 февраля, пояснила, что с момента поступления иска в суд компания полностью погасила все долги перед ООО «ОзерскМонолит», и попросила прекратить дело.

Также Оксана Скобцева рассказала корреспонденту, что ФГУП ГУССТ продолжает работу в прежнем режиме и ликвидация Спецстроя России никак не отразится на работе предприятия, где сейчас трудится несколько тысяч человек.

«Здесь речь идет о переподчинении, а не о ликвидации нашей», - сказала представитель предприятия.

Напомним, решение о упразднении Федерального агентства по специальному строительству (Спецстроя) было принято президентом России Владимиром Путиным в ноябре 2016 года. Причиной стали многочисленные претензии к срокам исполнения и качеству работ подразделений агентства.

Сумма задолженности была 5 млн 530 тыс. рублей плюс 51 тыс. рублей госпошлина.