США. Продажи беспроводной гарнитуры BeatsX от Apple стартуют в пятницу, 10 февраля. Как пишут Вести, в США новинку можно будет купить за 150 долларов, в России — за 10 990 рублей.

BeatsX были анонсированы еще в сентябре, вместе с беспроводными наушниками AirPods. Релиза ждали к концу осени, однако новинка так и не поступила в продажу. По какой причине Apple перенесла дату выпуска на февраль, не сообщается.

Новая гарнитура — это «затычки», которые поддерживают быструю зарядку через Lightning, комплектуются шейным ободом и, как AirPods для i-устройств, беспроводным чипом W1. Последний позволяет значительно продлить срок службы «ушей» без подзарядки: надев BeatsX, можно непрерывно слушать музыку в течение 8 часов, обещают в Apple.