Ижевск. Удмуртия. Музей Ижевска отдадут в концессию. Такое решение приняли в среду, 8 февраля, на инвестиционном совете города.

Стоимость восстановления здания и создания в нем современного музейного комплекса оценили в 150 млн рублей. Ранее сообщалось о 300 млн.

В качестве экономической эффективности заявили следующие критерии:

- развитие зоны набережной и центра города;

- всесезонный поток посетителей и развитие сервиса «Летнего сада»;

- положительное влияние на туристическую привлекательность;

- усиление представительской функции администрации Ижевска;

- объект – визитная карточка города;

- повышение уровня культуры.

По словам главы города Юрия Тюрина, средств, чтобы содержать комплекс на бюджет Ижевска – нет.

«Сейчас условия длительной аренды подготовим и внесем официально как предложение бизнес сообществу, кто желает взяться на конкурсной основе. При правильной организации работы и корректировке условий можно добиться определенной безубыточности и какого-то срока окупаемости в пределах 20 лет», - сказал Тюрин.