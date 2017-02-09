Ижевск. Удмуртия. В 2016 году на территории Удмуртии выявили 260 коррупционных преступлений. Как сообщает пресс-служба главного федерального инспектора по Удмуртии, показатель оказался ниже результатов 2015 года на 15,6%.

За отчетный период во всех органах госвласти и местного самоуправления провели более 300 проверок достоверности и полноты сведений о доходах и имуществе. По их результатам к дисциплинарной ответственности привлекли более 30 государственных и муниципальных служащих.

«Судами Удмуртской Республики в 2016 году рассмотрено 164 уголовных дела о преступлениях коррупционной направленности, из которых в отношении 155 лиц вынесены обвинительные приговоры», - говорится в сообщении.