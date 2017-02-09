Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Юрий Тюрин прокомментировал отставку начальника управления благоустройства и транспорта Сергея Кабанова. По его словам, Кабанову не хватило жесткости в управленческих навыках.

«Мы получили в 2,5 раза больше снега, а снегоуборочной техники у нас не убавилось и требуется жесткое, авторитарное управление. Я считаю, что у прежнего руководителя это не получилось и мы пригласили человека, который в этой области работает, считаем, что будут приняты меры, которые улучшат ситуацию с уборкой улиц», - сказал Тюрин.

Напомним, с 6 февраля 2017 года начальником управления благоустройства и транспорта Ижевска назначен Алексей Красноперов.