Альметьевск. Татарстан. Хоккеисты «Ижстали» уступили альметьевскому «Нефтянику» в последнем выездном матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) сезона 2016/17 годов. Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев льда.

В первом периоде команды не смогли распечатать ворота друг друга, а на 6 минуте второго игрового отрезка «сталевары» вышли вперед. В большинстве отличился Василий Хабаров.

Хозяева ответили через 7 минут. Даниэль Насыбуллин пытался выполнить проникающую передачу из-за ворот, однако шайба от конька защитника «Ижстали» отскочила в ворота клуба из столицы Удмуртии. Еще через 5 минут «Нефтяник» вышел вперед. Никита Ядроец расторопнее всех сыграл на добивании и как выяснилось позднее забил решающий гол. В итоге, 2:1 в пользу клуба из Татарстана.

Положительный результат позволил «Нефтянику» обеспечить себе место в плей-офф.

После 47 игр «Ижсталь» располагается на 17 месте в ВХЛ. В активе команды 68 очков. Отметим, что в борьбу за кубок Братины вступят лучше 16 коллективов по результатам регулярного чемпионата.