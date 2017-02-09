Ижевск. Удмуртия. Баскетболисты ижевских «Купол-Родников» на домашнем паркете победили «Самару». Очередная встреча мужской Суперлиги завершилась со счетом 70:63.

Первая четверть закончилась с небольшим преимуществом гостей – 10:15. Во второй десятиминутке коллектив из столицы Удмуртии до минимума сократил отставание от соперника и на большой перерыв команды ушли при счете 32:33 в пользу «Самары».

В третьем игровом отрезке гости вновь нарастили обороты, благодаря чему добились преимуществу в 8 очков (42:50), однако заключительная четверть прошла с подавляющим преимуществом «Родников», что позволило подопечным Валерия Конотопова одержать победу со счетом 70:63.

Самым результативным игроком «Купола» стали Максим Захаров (20 очков) и Виктор Кашин (17 очков).

На данный момент коллектив из Удмуртии располагается на 7 месте после 16 проведенных игр. В активе команды 25 очков.