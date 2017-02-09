Ижевск. Удмуртия. Гандболистки ижевского «Университета» уступили «Звезде» в рамках кубка России. Встреча завершилась со счетом 24:20 в пользу соперниц «студенток».

В дебюте и середине первого тайма команды шли мяч в мяч не отпуска друг друга в отрыв. На 20-й минуте поединка счет был равным 11:11. У клуба из Ижевска чаще других на завершающей стадии атак отмечались Тургенева и Кудряшева. В свою очередь, за гостей пять раз отличилась Климанцева. Ближе к перерыву гостью перехватили инициативу, что позволило им отправить в ворота «студенток» 5 мячей кряду. Ижевск ответил одним. В итоге 18:12 в пользу «Звезды».

Второй игровой отрезок команды провели в более осторожной манере, поэтому количество забитых мячей по сравнению с первым таймом уменьшилось. За 30 минут игрового времени «Университет» не смог приблизиться к сопернику ближе чем на 4 мяча, благодаря чему «Звезда» играла в привычной для себя манере и уверенно довела матч до победы. В итоге - 24:30 домашнее поражение «студенток».

Самым результативным игроком встречи стала Виктория Климанцева, которая отличилась 7 раз. В составе «Университета» по 4 мяча забили Елена Кудряшева, Юлия Таран и Ольга Тургенева.

Сегодня команды проведут еще один матч в рамках предварительного этапа чемпионата России.