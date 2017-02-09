Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, на календаре четверг, 9 января. Сегодня в Удмуртии немного потеплело, днем синоптики республиканского Гидрометцентра обещают -14,-19 градусов Цельсия. О чем еще стоит узнать этим утром, расскажем в нашем традиционном обзоре материалов онлайн СМИ региона.

В Ижевске выясняют причины падения светофора на перекрестке улиц Карла Маркса и Магистральная. Об этом сообщает сайт «Ижлайф». Пока неизвестно, упала ли конструкция сама или ей кто-то помог. Сотрудники учреждения «Безопасность дорожного движения Удмуртии» рассказали журналистам, что светофор поднимут и установят на прежнее место, укрепив его.

Репортеры интернет газеты «День.org» провели собственные подсчеты трафика по новому Камскому мосту в Камбарском районе Удмуртии. По мнению журналистов издания, сейчас по бесплатному мосту проезжают около 1700 автомобилей в сутки. Большинство из них – местные легковые автомобили. Большегрузные фуры и автопоезда, которые и должны приносить платному дорожному объекту основную прибыль, сюда пока не торопятся.

«Эта дорога может быть интересна только тем, кто едет в Уфу из Ижевска, Кирова и Сыктывкара. Езжу здесь, пока бесплатно, не знаю, буду ли платить, когда откроют пункт взимания платы, будем смотреть соотношение тарифа за проезд по мосту и расценок на грузоперевозки на тот момент. Вообще-то, разбитый участок дороги на границе Удмуртии и Башкирии сильно влияет на поток — не особо любят здесь ездить», - рассказал «Дню» водитель одного из грузовиков, проехавших по мосту.

Недостроенные высотки на улице Нижней в Ижевске могут сдать в третьем квартале 2018 года. Об этом в интервью телеканалу «Моя Удмуртия» рассказал заместитель министра строительства и жилищной политики республики Анатолий Кловзник. Дольщики же обсуждают предстоящее банкротство башкирской фирмы «Интеграл», которая возводила здания. По мнению людей, которые должны были заехать в новое жилье еще в прошлом году, компания намеренно добивается признания своей несостоятельности, чтобы не завершать стройку.

«Комсомольская правда» в Ижевске пишет о том, что обновленный Летний сад в столице Удмуртии откроется к 30 апреля. Среди «обновок» сада – 50-метровое колесо обозрения с закрытыми кабинками. Работы по его установке начались еще в октябре 2016 года. Сейчас большая часть конструкции стоит на месте.

08 02 2017 Две недостроенные высотки на улице Нижней в Ижевске обещают сдать в 2018 году

В обзоре использованы материалы:izhlife.ru, day.org.ru, www.myudm.ru.