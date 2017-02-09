Вашингтон. США. СМИ опубликовали письмо организатора терактов 11 сентября Халида Шейха Мохаммеда к президенту США. Написал он его еще в январе 2015 года, когда пост главы государства занимал Барак Обама, пишут Известия.

Однако два года назад начальство тюрьмы Гуантанамо, где содержится Мохаммед, отказалось отправлять послание.

В сентябре 2015 года адвокат заключенного попросил судью вмешаться, настаивая, что обвиняемый имеет право обратиться к президенту. В результате военный суд согласился с этим.

В 18-страничном письме Мохаммед утверждает, что США сами виноваты в терактах 11 сентября из-за своей внешней политики, которая «убила невинных людей по всему миру».

Он обращается к Обаме как к «голове змеи» и президенту «страны угнетения и тирании».

«На ваших руках еще не высохла кровь наших братьев, сестер и детей, убитых в Газе», — пишет он. По словам его адвокатов, он начал работу над письмом в 2014 году на фоне военной операции Израиля в секторе Газа.

Кроме того, он приводит перечень военных интервенций США за рубежом «от Ирака и Ирана до Вьетнама и Хиросимы».