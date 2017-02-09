Бурятия. Правительство Бурятии отправили в отставку. Соответствующий указ подписал врио главы региона Алексей Цыденов, пишет Интерфакс.

При этом нынешний состав правительства будет выполнять свои обязанностей до формирования правительства Республики Бурятия нового состава.

Ранее сообщалось, что глава Бурятии Вячеслав Наговицын подал Президенту России заявление о досрочном сложении полномочий. Владимир Путин назначил Цыденова временно исполняющим обязанности главы Бурятии до вступления в должность лица, избранного главой республики.

До настоящего времени Цыденов занимал должность замглавы Минтранса России.