Ижевск. Удмуртия. Второе место среди регионов Приволжского федерального округа заняла Удмуртия по индексу промышленного производства. С показателем 107% республика уступила первую строчку рейтинга Чувашии, где аналогичный показатель равен 107,6%, сообщает пресс-служба Удмуртстата.

По добыче полезных ископаемых индекс производства составил 101,7%, обрабатывающим производствам – 113,8%, производству и распределению электроэнергии, газа и воды – 90,2%. Самый высокий индекс сложился по производству электрооборудования, электронного и оптического оборудования – 179%.

Снижение промышленного производства произошло по неметаллическим минеральным продуктам (-13,5%), целлюлозно-бумажному производству, издательской и полиграфической деятельности (-12%), производству кожи, изделий из кожи и производству обуви (-6%).

Нефти в прошлом году произвели 11 025,5 тыс. тонн, лесоматериалов – 199,4 тыс. кубометров, стали – 272 тыс. тонн, электроэнергии – 3 533 млн кВт в час, тепловая энергия – 12 141 тыс. Гкал.

Объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг по добыче полезных ископаемых, обрабатывающим производствам, производству и распределению электроэнергии, газа и воды по чистым видам деятельности в 2016 году составил 516 млрд рублей.