Сарапул. Удмуртия. Бывший депутат в Сарапульском районе с ружьем в руках угрожал экс-возлюбленной и ее сожителю. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртской Республике, перед этим 34-летний мужчина выпил. Взяв охотничье ружье, он пошел выяснять отношения к бывшей сожительнице.

Фигурант уголовного дела потребовал, чтобы новый друг пассии вышел во двор. Испугавшись, мужчина и женщина выбежали через другую дверь и спрятались в квартире соседей. В это время обвиняемый выстрелил в дверь и проник в дом. Там его и задержали полицейские.

Обвиняемый полностью признал свою вину в нарушении неприкосновенности жилища и угрозу убийством и заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела судом в особом порядке. Материалы дела переданы в суд.