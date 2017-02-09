Квебек. Канада. В канадском городе Квебек решили бороться с модой на селфи с покойниками. Как пишет Life, с такой инициативой выступили директора похоронных агентств.

Президент ассоциации Дэнис Десрочерс заявил, что, несмотря на то что подобные фотографии не являются чем-то новым, сейчас это перешло все рамки приличия. В настоящее время в городе ведутся дискуссии, как стоит воспитывать в детях чувство уважения к усопшим.

Во многих похоронных агентствах уже ввели запреты на селфи. Однако люди не обращают внимания на эти просьбы и всё равно исподтишка успевают сделать кадр, выкладывая затем снимки в соцсети.

Впрочем, некоторые специалисты считают, что похоронные селфи не являются неуважением, а скорее наоборот — полезны для оплакивания усопшего.