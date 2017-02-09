Ижевск. Удмуртия. Зарегистрированный кандидат из республиканского списка «Единой России» Сергей Охлопков получил мандат депутата Госсовета Удмуртии. Удостоверение ему вручил председатель регионального парламента Владимир Невоструев в четверг, 9 февраля, на внеочередной сессии законодательного органа власти.

Охлопков занял кресло Натальи Судариковой, назначенной на пост заместителя председателя правительства Удмуртии в декабре прошлого года.

Решение о передаче мандата Сергею Охлопкову приняли 19 января на заседании Центральной избирательной комиссии республики.